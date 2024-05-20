Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 317 milyar dolar açık verdi

Kaynak: AA
Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 317 milyar dolar açık verdi
Türkiye'nin mart sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 317 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 634,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den Mart 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu UYP açıklaması.

TCMB'ye göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Mart 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azalışla gösterdi. Böylece varlıklar 317 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,4 artışla 634,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB verileri "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, martta eksi 317,6 milyar dolar düzeyinde olduğun gösterdi.

NET UYP, 2023 SONUNDA EKSİ 284,7 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEYDİ.

TCMB Rezerv varlıklar kalemi martta 2023 sonuna göre yüzde 12,6 azalış gösterdi. Rakam 123,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer yatırımlar ise yüzde 3 yükselişle 127,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 7,7 artış gösterdi. Böylece 50,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

PORTFÖY YATIRIMLARI 102,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları yüzde 7,2 artış gösterdi, 102,8 Milyar dolar çıkarken, aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 15,4 yükselişle 34,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 9,5 azalışla 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Hazine'nin tahvil stoku ise yüzde 1,4 artışla 43,1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 1 azalışla 356 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 3,2 oranıda azaldığı gözlendi. Bu rakam 41,8 milyar dolara inerken, TL mevduatı da yüzde 10,2 artarak 18,8 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 0,7 artarak 62,9 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 azalarak 99,7 milyar dolar oldu.

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