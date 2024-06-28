Türkiye’ye 600 milyon dolar gönderecekler. Sadece tek bir alanda kullanılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’ye 600 milyon dolar gönderecekler. Sadece tek bir alanda kullanılacak

Dünya Bankası, Türkiye'nin 600 milyon dolar tutarında finansmanını onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’nin iklim değişikliği nedeniyle sıklığı ve şiddeti giderek artan taşkınlara ve kuraklığa karşı dirençliliğini güçlendirme ve insanlarını koruma çabalarını desteklemek amacıyla 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladığını açıkladı.

Projenin taşkın kontrolü bileşeninden taşkın eğiliminin yüksek olduğu yedi nehir havzasında yaşayan 150 binden fazla kişi doğrudan faydalanırken, 10 bin çiftçiye su stresini daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı verileri de kapsayan yaşamsal kuraklık izleme verileri sunulacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türkiye iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavradığını söyleyerek, Dünya Bankası’nın Türkiye’nin insanlarını ve ekonomisini korumak ve 2053 yılına kadar karbon nötr haline gelme hedefine ulaşmak için iklimle ilişkili risklere karşı dirençliliği sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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