Türkiye'ye büyük ikramiye çıktı. Bu gece 1 puan yetiyor

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Türkiye'ye büyük ikramiye çıktı. Bu gece 1 puan yetiyor

A Milli Takımımız, EURO 2024'te bu gece tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Rakibimiz Çekya'dan 1 puan bile almamız adımızı son 16 turuna yazdırmaya yetecek. Rakibimiz ise Avusturya olacak. Diğer rakipleri düşünürsek rakibimiz dişimize göre.

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında bu gece Çekya ile mücadale edecek. Rakibimizden 1 puan almamız bile adımızı son 16'ya yazdıracağız.

Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek. Mücadeleyi Romanya'dan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Bu maçtan alınacak puan ya da puanlar sonrası son 16'daki rakibimiz Avusturya olacak. Diğer rakiplere göre Avusturya tam dişimize göre bir rakip.

Üstelik takımın yıldız isimlerinden Wimmer, Hollanda karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Bir üst tura çıkarsak Wimmer takımımıza karşı oynayamayacak.

Takımımız, grubundaki ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 yenmiş, ikinci maçta ise Portekiz'e 3-0 yenilmişti.

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