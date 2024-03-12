Türkiye'ye dev organizasyon. Mersin'de düzenlenecek

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'ye dev organizasyon. Mersin'de düzenlenecek
Basketbolda EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final organizasyonuna Mersin ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Türkiye'ye dev bir organizasyonu verdi.

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali (Final Four), Mersin'de düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre; Türk takımları ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final, 12-14 Nisan tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı finaldeki Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin ve Villeneuve d'Ascq LM-ZVVZ USK Prag karşılaşmaları 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde geçen sezon Çekya'da oynanan finalde ÇBK Mersin'i yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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