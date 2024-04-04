Türkiye'ye FIFA şoku

FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada kendine yer bulabildi.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sırada yer aldı.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa yükseldi.



Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.





İŞTE İLK 10

1 Arjantin 1858

2 Fransa 1840

3 Belçika 1795 +1

4 İngiltere 1794 -1

5 Brezilya 1788-

6 Portekiz 1748+1

7 Hollanda 1742-1

8 İspanya 1727-

9 İtalya 1724-

10 Hırvatistan 1721-