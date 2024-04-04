Türkiye'ye FIFA şoku

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye'ye FIFA şoku
Türkiye, FIFA sıralamasında 5 sıra gerilerken Mısır bile Ay Yıldızlı ekibi geride bıraktı.

FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada kendine yer bulabildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sırada yer aldı.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa yükseldi.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

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İŞTE İLK 10

1 Arjantin 1858

2 Fransa 1840

3 Belçika 1795 +1

4 İngiltere 1794 -1

5 Brezilya 1788-

6 Portekiz 1748+1

7 Hollanda 1742-1

8 İspanya 1727-

9 İtalya 1724-

10 Hırvatistan 1721-

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