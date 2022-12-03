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Ruslar harıl harıl Türkçe öğreniyor

Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başlamasıyla Ruslar Türkiye’ye akın etti. Online eğitim servisi Profi'nin araştırmasına göre, Ruslar internette geçtiğimiz yıla göre yüzde 108 daha fazla Türkçe eğitmen aradı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:10
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Türkiye'ye gelen Ruslar harıl harıl Türkçe öğreniyor

Ruslar harıl harıl Türkçe öğreniyor
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Rusların internet üzerinden eğitmen aradığı diğer diller ve geçtiğimiz yıla göre artış oranları ortaya çıktı.

Rusya Ukrayna savaşı sürerken 2022 yılında Ruslar dil öğrenmeye merak sardı. Online eğitim servisi Profi'nin araştırmasına göre, bu yıl eğitmen arayışında en çok talep artışı yüzde 278 ile Sırpça'ya yönelik.

Rusların internet üzerinden eğitmen aradığı diğer diller ve geçtiğimiz yıla göre artış oranları şu şekilde:

Gürcüce - yüzde 188,

İbranice - yüzde 164,

Türkçe - yüzde 108,

Çince - yüzde 79,

Bulgarca - yüzde 77,

Ermenice - yüzde 59.

Bu dillerin neredeyse tamamının Rusya vatandaşlarının özellikle seferberlik kararından sonra yoğun olarak göç ettiği ülkelerin dilleri olması dikkat çekti.

Profi analistleri, özel askeri operasyonun başlamasından sonraki ilk iki ayda en çok talep artışının yüzde 206 ile İbraniceye yönelik olduğunu belirtiyor.

Ekim ayının lideri ise yüzde 221'lik artışla yine Sırpça. Özellikle bilişim sektöründe çalışan çok sayıda Rusya vatandaşının Sırbistan'a göç ettiği bildirilmişti.

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