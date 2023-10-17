Türkiye'ye geliyor. Tarih belli oldu. 'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı

Hava Forum sosyal medya hesabından Türkiye için 'korkulan oldu' başlıklı bir paylaşım yaparak Afrika sıcaklarının Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Türkiye'ye geliyor. Tarih belli oldu. 'Korkulan oldu' notuyla paylaşıldı

Editör: Ayşe Memiş

Son zamanlarda havaların aniden ısınması ve soğumasıyla dengesiz bir durum ortaya çıktı. Bugün ise İstanbul’da yağmur beklendiği bildirildi.

Hava Forum adresinin sosyal medya üzerinden “İstanbullular, barajlara katkı sağlayabilecek yağışları salı gecesi ve çarşamba öğlen arası bekliyoruz. Şakır şakır yağabilir... Bu gelişmeyi takip ediyoruz. Salı gecesi ve çarşamba önemli, çünkü sonrasında Afrikamsı etki ile yine yağışsız bir sürece gireceğiz gibi duruyor.” paylaşımını yaptı.

Bir görsel de paylaşan Hava Forum Afrika sıcaklıklarının geleceği tarihi açıkladı.

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Hava forum “Korkulan oldu. Afrika kazandı. Tahminlere göre, 20-24 Ekim tarihlerinde ülkemizde Afrika üzerinden gelmesi beklenen sıcak hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacak. İstanbul 27-29'lara, İzmir 32-33'lere, Ankara 26-27'lere çıkabilir. Kötü...” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer alıyor:

Marmara ve Karadeniz'de poyraz aktif... Güzel üflüyor ve serinletiyor. Üşütür de dikkatli olun... Bu esnada Afrika ise Türkiye biletini almış sırasını bekliyor. Örneğin, Bursa'da çarşamba gündüz sıcaklık 16-17 derece olacak. Hafta sonu ise 30 derecelere fırlayacak...

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