Türkiye'ye ikinci uçak gemisi 'Trakya'. Siparişi verildi

Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Akyol’un haberine göre, ülkemizde inşa edilecek olan uçak gemisi İspanya’da bulunan San Fernando tersanesinin sistemler Birim ile doğrudan bağlantılı bir şekilde olacak.

La Carraca Arsenal’de bulunana yüksek güvenlikli teknik departman, bu şirketin askeri gemileri tasarlamaktan sorumlu olacak.

ANADOLU GEMİSİ’NDEN DE BU EKİP SORUMLUYDU

Öyle ki bu sistemler birimi, Türk Deniz kuvvetlerinin 2015 yılı sonunda yine Navantia’dan sipariş ettiği ilk uçak gemisinden de sorumluydu.

Anadolu Gemisi Tuzla tersanelerinde inşa edilmiş ve İspanya’da bulunan Sistem Birimi’ndeki mühendisler sistem biriminin tasarımından sorumluydu.

ANADOLU’DA SADECE BAYRAKTAR BULUNUYOR

Mevcut uçak gemimiz Anadolu geleneksel savaş uçaklarını barındıramıyor. Şu anda gemimizde yalnızca yerli üretim olan ve birçok ülkeye ihraç ettiğimiz bayraktar TB2 tipi helikopeter ve insansız hav aracı bulunuyor.

ANLAŞMA 4 YIL SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim tarihinde İspanya ile anlaşmalarının son aşamada olduğunu duyurmuştu. Türk Savunma Sanayi İcra komisyonu ise imzalancak olan sözleşmeye Ocak ayının başında onay verdi. Trakya' ismiyle anılacak olan ikinci uçak gemisinin inşasına ilişkin anlaşma 4 yıl sürdü. ‘Trakya’, ‘Anadolu uçak gemisine göre performansı daha yüksek bir gemi olacak.