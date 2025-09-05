Türkiye’ye silah ambargosu hazırlığı! Ünlü gazeteciden çarpıcı değerlendirme

Ünlü Gazeteci Ardan Zentürk YoTube kanalında Trump ve Erdoğan arasında geçen görüşmeyi hatırlatarak kritik noktalara temas etti. Türkiye’ye yönelik silah ambargosuna değinen Zentürk çarpıcı ifadeler kullandı.

Zentürk’ün değerlendirmesinden öne çıkanlar şöyle;

Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı, Donald Trump ile falan görüşmüştü. The NATO zirveleri bilmem ne. Şöyle birtakım açıklamalar oldu; F35'lerde Trump elinden geleni yapacağını söyledi.E bekliyoruz ;F35'leri bir toparlayalım. E zaten F16'lar konusunda da gereken bütün sözler verildi. Türkiye- Amerika ilişkileri bundan sonra müthiş gidecek falan filan. Ben o zaman da dedim hatta genel yayın yönetmenliğini yaptığım M5 Savunma ve Strateji Dergisi’nin kapağına da yazdım. Dedim ki; Bu F16'lar falan gelmez. Çünkü Amerika sistemini biliyorsanız orada hayallere yer olmadığını, verilen sözlerin kapıdan çıktıktan sonra lobiciler tarafından darmaduman edildiğini bilmeniz lazım. Orası normal bir ülke değil. Orada bugüne kadar biz esas olarak yani 80'ler, 90'larda falan Rum, Yunan ve Ermeni lobileriyle boğuşurduk o zamanlar. Türkiye- İsrail ilişkisi bugünkü İsrail -Azerbaycan ilişkisi gibi sıkı fıkı olduğu için Yahudi lobisi de bizi onlara karşı korurdu. Tıpkı bugün Azerbaycan'a yaptıkları gibi. Çünkü Azerbaycan'ın bir Ermeni lobisi sorunu var. Yunan-Rum lobisi sorunu var.Onların dişinin geçmemesinin temelinde oradaki Yahudi lobisinin büyük rolü var. İlham Aliyev o yüzden İsrail'le olan ilişkilerini bozamıyor.

‘’BİR DİZİ YENİ DEĞİŞİKLİKLE TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU GETİRİYORLAR.’’

Bu çerçevede baktığınızda bir de Rum, Yunan, Ermeni'ye Yahudi lobisi eklenmiş durumda. Bakın Amerikalı milletvekilleri, temsilciler 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası bir dizi yeni değişiklikle Türkiye'ye silah ambargosu getiriyorlar. Silah satışını kökten yasaklatmaya çalışıyorlar beraber ama bunlar. Helen yani Yunan lobisi, Ermeni lobisi, Yahudi lobisi, İsrail lobisi…. Değişiklikler yasalaşırsa, kongrenin Ankara'yı, Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiği, Rus S400 hava savunma sistemine sahip olduğu ve Kuzey Kıbrıs'ı işgal ettiği yönündeki eleştirilere de dahil olmak üzere F35'ler başta olmak üzere Türkiye'ye silah transferi yapılmasını durduracağı ifade ediliyor. Bazı milletvekilleri de isim isim anlatmayayım şimdi. Türkiye'nin Hamas'la ilişkilerini öncelikleştirmiş. İşte o da Yahudi lobisi. Mesela Cumhuriyetçi Gus Bilirakis bu Yunan Rum lobisidir. Demokrat Brad Schneider, bu da İsrail lobisi tarafından sonunan değişikliklerden biri; Beyaz Saray'ın, Ankara'nın Hamas'ı veya herhangi bir bağlı kuruluşunu maddi olarak desteklemediğini onaylaması dışında F35'lerin Türkiye'ye satılmasını yasaklıyor.

‘’TÜRKİYE HAMAS İLE MALİ İLİŞKİLER İÇİNDE DEĞİL DİYE GARANTİ VERECEKSİN’’

Yarattıkları değişiklik yasalaşırsa yönetimin, Türkiye'nin İsrail'e yönelik askeri tehditlerde bulunmadığını veya Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ile insansız hava aracı satışı da dahil olmak üzere askeri işbirliğine girmediğini onaylaması gerekecek. Yani diyor ki; ''Sen bana rapor vereceksin arkadaş'' diyor. Bir füze yollarken, oraya bir mermi yollarken, bir tabanca yollarken, sen bana diyor garantiler vereceksin. Türkiye Hamas ile mali ilişkiler içinde değil diye garanti vereceksin.

‘’NETANYAHU'NUN MARCO RUBİO İLE HER FIRSATTA LOBİ YAPTIĞI İFADE EDİLİYOR’’



Bakın işi nereye kadar vardırmışlar; Hamas'ın bağlı kuruluşlarının ve diğer yabancı terör örgütlerinin üyelerini veya mali varlıklarını barındırıp barındırmadığı, Hamas yetkililerinin Türkiye'de bulunup bulunmadığı veya Türkiye topraklarında veya fiili kontrolü altındaki bölgelerde faaliyet gösterip göstermediği… Bakın bunların hepsi palavra. Niye? Amerikalılar iki ülkeye çok teşekkür ettiler son dönemde Hamas olayında… İki ülkeye çok teşekkür ettiler; biri Türkiye, biri Katar. İkimizin de Hamas'la dengeli bir ilişkisi var. Bu tür devletler zor günde lazım olur. Herkes havadan uçarken böyle kolaydır işler ama iş rehine kurtarmaya geldiğinde Hamas ile aranda aracılık edecek en az 2- 3 tane devlete ihtiyacım var. Ne haber? Biz yaptık. Katar yaptı, Mısır yaptı. Bu üç devlet araya girmeseydi bugün daha önce teslim bırakılmış olan rehineler de ölmüş gitmişlerdi ama bunlar bilerek yapıyorlar bunu bilerek. Başbakan Netanyahu'nun Marco Rubio ile her fırsatta ama her fırsatta Türkiye'ye F35 savaş uçaklarının asla verilmemesi konusunda inanılmaz bir lobi yaptığı da ifade ediliyor. Mesela Katar için de şunu söyleyeyim; Bu 2011'de Gazze'de büyük olaylar olduğu zaman tabii Hamas'ın lider kadrosu oradan kaçmak zorundaydı. Nereye kaçacak? Bizzat Amerikan Başkanı Barack Obama demiş ki, "Bu örgütle bizim temasta olmamız lazım." Bunlar çünkü Gazze'de var olan bir örgüt. Katar demiş sen bunları alır mısın? İsmail Haniye'yi falan Barack Obama'nın ricası üzerine Katar almış ama şimdi İsrailliler Katar'ın da Türkiye'nin de bu nedenden Hamas kollayıcısı olduğunu söylüyorlar. Böyle bir durum var arkadaşlar.Patriotları, F16'ları, F35'leri unutmakta yarar var. Yani bu adamlar orada o lobiler varken ve Ortadoğu'da bizimle ısrarla hesaplaşma gayesi güden bir İsrail varken, F35'leri, F16'ları falan unut. Nitekim galiba Ankara'daki arkadaşlar da o yüzden Eurofighterlara önem verdiler. Orada da Almanya izin verdi ama gelen bilgilere göre yani çok büyük bir fiyat çekmişler. Yani onu nasıl aşılacağını bilemiyorum ama Türkiye sürekli hava kuvvetlerinde tamam Kaan’ı hazırlıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama patinaja girmek üzereyiz.Çünkü Yunanistan- İsrail sürekli almaya başladılar.