Türkiye'ye yılın ilk ayında ziyaretçi rekoru

Kaynak: AA
Türkiye'ye yılın ilk ayında ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye, ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yapan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artış yaşandı.

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Böylece bu yılın ocak ayında 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında İran 240 bin 643 kişiyle birinci, Rusya Federasyonu 203 bin 733 kişiyle ikinci ve Bulgaristan 165 bin 792 kişiyle üçüncü oldu.

Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.

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