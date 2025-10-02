Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi tek tek anlattı! “Baştan sona bir skandal var”

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması yönündeki uluslararası girişimlere ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ABD temaslarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaycı, bu gelişmeleri Türkiye’nin iç işlerine doğrudan müdahale olarak nitelendirdi.

Yaycı, Bartholomeos’un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde Türkiye’yi “Hristiyanlara zulüm uygulamakla” suçladığını ve Ruhban Okulu’nun açılması için baskı talep ettiğini belirtti. Bu görüşmenin ardından Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuyu gündeme getireceğini söylemesini Yaycı, Türkiye’nin egemenlik haklarına açık bir müdahale anlamı taşıdığını belirtti.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı şekilde açılmasının mümkün olmadığını ifade eden Yaycı, okulun devlet denetimi dışında faaliyet göstermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yaycı, Bartholomeos’un Ermenistan ve Bizans bayrakları eşliğinde yaptığı temasları da eleştirerek, “Türkiye’de Vatikan mı kuruluyor?” sorusunu yönelterek İznik’te planlanan konsil toplantısının “Haçlı ruhu” ve “Doğu Roma” mottolarıyla duyurulmasını ise Türkiye’ye yönelik kültürel ve dini baskının bir parçası olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

Beni en çok rahatsız eden mesele şu, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edildiği hissi doğuran bir konu var. Daha görüşmede yani basına kapalı görüşmeye geçmeden Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı birlikte otururken bir detay kamuoyuna yansıdı.

Bilindiği üzere Heybeliada Ruhban Okulu 1971 yılında kapatıldı. O tarihte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmayı kabul etmediği için Patrikhane tarafından kapatılmıştı. Şimdi 54 yıl sonra tekrar Bartholomeos önce Trump'la görüşüyor. 15 Eylül'de 25 Eylül'deki Erdoğan Trump görüşmesinde de bu konu gündeme geliyor. Şimdi açıkça Lozan anlaşmasına aykırı bir durum var. Mevcut anayasamıza göre onların istediği şekilde açılması mümkün değildir. Lozan'a göre açılması mümkün değildir. Devletin denetiminin olmadığı hiçbir okul Türkiye'de açılamaz zaten. Dünyanın hiçbir yerinde açılamaz. Devletin denetiminin olmadığı bir eğitim olur mu? O zaman Milli eğitim sistemi ne demektir? Bir kere öyle bir şey söz konusu olamaz. Ama yasaları, anayasayı, Lozan Anlaşması'nı kurucu anlaşımızdır bizim Lozan Anlaşması o anlaşmayı ve anayasayı, yasaları saymayıp açarlarsa onu bilemem ama normal şartlarda açılamaz ve açılmaması da gerekir. Burada baştan sona bir skandal var. Aslında patrikhane yok. Resmi titri 1923'te resmen Atatürk'ün kabul ettirdiği bir husustur. Burası Fener Ortodoks Rum kilisesidir. Patrikhanesi değildir, kilisedir. Başındaki de metropolittir. Patrik lafı bu adamın, bu papazın, başrahibin kullanacağı bir titir değildir. Bizim cumhuriyet uygulamamıza göre Ortodoks Türk Ortodokslarının bir patrikhanesi vardır. O da Karaköy'deki Türk Ortodoks patrikhanesidir. Rum Ortodoks Kilisesine karşılık Atatürk kurdurmuştur. Bu kilise Lozan anlaşmasına göre kilise sadece mübadele dışında kalan Rum Ortodoks Hristiyanlara hizmet vermekle mükelleftir. Onlar da neresidir? Mübadele dışında kalan Gökçeada, Bozca ve İstanbul. Bunun dışında faaliyet göstermesi mümkün değildir. Ama bu Fener Rum Ortodoks Kilisesi baş rahibi, başpapazı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yarışırcasına onun ziyaretinden hemen önce gidiyor. Bir ödül bahanesiyle gidiyor ve Yunan lobileri uzun bir buluşmayı hazırlıyor. Hazırlıyorlar, temin ediyorlar. O kadar kuvvetliler ki çünkü bu görüşmeden sonra Yunan lobilerine teşekkür etti başrahip ve o görüşmede Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'de Hristiyanların zulüm gördüğünü, 'Persecution' kelimesini kullandı. Persecution, Hristiyanlıkta İngilizcede çarmıha gerilme gibidir. Çarmıha geriliyormuşçasına muameleye tabi olduklarını söyledi. Hristiyanların zorluklar yaşadığını, sayılarının azaltıldığını söyledi. Ama Amerika'nın desteğiyle tarihi tahtında görevini icra etmeye çalıştığını söyledi ve ben ekümeniğim dedi. Yani ben dünyadaki bütün Ortodoksların halifesiyim dedi. Bu arada bütün Türkiye'de zulümler, gördükleri zulümlerden falan bahsederken bu şahıs İsrail'deki soykırımdan hiç bahsetmedi. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için baskı yapın, destek verin dedi. Destek verin demek baskı yapın demek. O arada Trump, “Not alın dedi. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla görüştüğümde bu konuyu gündeme getireceğim, hazırlayın” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşürken daha gazetecilerinin önünde “Heybeliada ruhban okulunun açılması talebi var, birtakım şikayetleri ve serzenişleri var” dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da “Ben gidince ruhban okulunun açılması konusunda görüşürüm” dedi.

TÜRKİYE'DE VATİKAN MI KURULUYOR?

Şimdi bu Türkiye'nin iç işidir. Şimdi Türkiye'nin bu doğrudan iç işlerine müdahaledir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin içişlerine nasıl karışabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birisi Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla gidip görüşüp Türkiye'yi nasıl şikayet eder “Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına baskı yap, bu iş olsun” der. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu papaza bir işlem yapılmayacaksa kime yapılacak işlem? Bu papaz gitti Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü ve görüşürken daha sonra yanında Ermenistan bayrağı vardı. Ermeni Cumhurbaşkanı ya da bakanla Amerika'da bayrağı var. Bu papazın yanında Bizans bayrağı var. Bizans Doğu Roma bayrağı var. Şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Bunu da patrikhane bayrağı, ekümenik patrikhane bayrağı yapmışlar. Türkiye'de Vatikan mı kuruluyor? Sonra Trump’a bu papaz, “Papa İznik’e gelecek, birtakım zorluklar var” onu ima ediyor. İznik konsilinin toplanmasının 1700. yıldönümü. Bunun da yurt dışındaki mottosu ne biliyor musunuz? Yıldır yeniden haçlı ruhu yeniden Doğu Roma motosuyla yapılıyor. İznik'te bunlar toplanacaklar. İznik'te toplanıp bu işi yapacaklar. Atatürk müsaade etmemiş 1925 yılında ama Türkiye'ye bunun da baskısı yapılıyor.