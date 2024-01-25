Türkiye'yi bu hale getirenler utansın. İş bulamayan uzay mühendisi intihar etti

Türkiye üniversite mezunu işsizler ordusuna döndü. Sayıları her geçen gün artan özel üniversitelere yenileri ekleniyor. Hatırı sayılı miktarlarda ödenen paralarla eğitimi tamamlayan gençler, ne yazık ki çalışacak iş bulamıyor.

Okan Bayram, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'nın da mezunu olduğu bölümden büyük hayallerle mezun olmuştu. Ancak mesleğiyle ilgili bir iş bulamayan Bayram, geçimini sağlamak için bir kafede baristalık yapmak zorunda kalmıştı. Arkadaşlarına göre, Bayram uzun süredir depresyonda ve umutsuzdu.

Bayram'ın ölümü, Türkiye'de üniversite mezunu genç işsizliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Türkiye, dünyada en çok üniversiteye sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, mezun olan gençlerin büyük bir kısmı işsiz kalıyor veya eğitim alanlarıyla ilgisiz mesleklerde çalışıyor. Bu durum, gençlerin hem ekonomik hem de psikolojik olarak zorluklar yaşamasına neden oluyor.

İTÜ yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlattığını ve öğrenci ve mezunların ruh sağlığına destek olacak önlemler alacağını açıkladı. Bayram'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen İTÜ topluluğu, bu tür acı olayların tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.