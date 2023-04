Türkiye'yi kim bu hale getirdi. Bu haber 'Almanya bizi kıskanıyor' diyenlere

Sosyal Medya bu...Vatandaş paylaştıklarıyla ekonomideki gerçekleri gözler önüne seriyor. İşte ona bir örnek olarak 200 euro ile 200 TL karşılaştırıldı. 200 TL tedavüle ilk çıktığında 135 dolar civarında döviz alınırken, şimdiler de 10 dolar bile alınmıyor. Ancak burada konu 200 Euro ve 200 TL.. Karşılaştırıldığı konu ise bu iki parayla ne kadar et alındığı. Sonuca sosyal medya kullanıcısı manşetini kondurmuş...

"Fıkra bu kadar"

Ancak 200 euro ile 200 TL'nin et üzerinden karşılaştırılması fıkra değil. Çünkü 200 euro ile 22 kilo et alınıyor. 200 TL ile alınan et miktarına gelince: 1 kilo bile değil. Sadece yarım kilonun biraz üzerinde. 550 gram. İşte sosyal Medya kullancıcısının paylaşımı;

"Soldaki ile 22 kilo et aıyorsa

Sağdaki ile Türkiye'de 550 gram et alıyorsa

Fıkra bu kadar"