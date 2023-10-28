Türkiye'yi soymak istiyorlar. Yok artık dedirten talep

ABD'li ünlü banka tahvil faizleriyle ilgili rapor yayımladı. Banka, Türkiye'ye yatırımcı gelmesi için yüzde 29'luk tahvil faizinin yüzde 35,7'ye çıkarılması gerektiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'yi soymak istiyorlar. Yok artık dedirten talep

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan'ın, bugün yayımladığı rapor piyasalarda soğuk duş etkisi yaratacak cinsten.

Banka raporunda “Tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor ancak alıma geçiş için daha fazla düzeltme gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

Seçim öncesinde yüzde 7 seviyesinde olan 10 yıllık Hazine tahvil faizi rekor bir atışla yüzde 29 seviyesine çıktı. Ancak JPMorgan'a göre bu artış bile yeterli değil. Raporda 10 yıllık TL cinsi Hazine tahvillerinin adil faiz değerinin yüzde 35,7 olduğu ve faizler bu seviyeye ulaşana kadar izlemede kalacaklarının altı çiziliyor.

Son 10 yılda istikrarlı biçimde azalan yabancı ilgisi tahvil stokuna da yansıdı. 10 yıl önce yabancıların elindeki tahvil stoku 70 milyar dolar seviyesindeyken, bugün bu rakam 1.1 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

TL'deki sert değer kaybı ile birlikte tahvil piyasasına dönük doğrudan ve dolaylı müdahalelerle faizlerinin yapay olarak düşürülmesi, yabancıların kaçışında etkili oldu.

Seçim sonrasında iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin, bankaları tahvil alımına zorlayan düzenlemeleri kademeli olarak kaldırma yoluna gidip, tahvil faizlerini yükseltmesi şimdikik beklenen etkiyi yaratamamış görünüyor.

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