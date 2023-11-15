Türkler akın akın Kanada’ya gidiyor. Kanada neden herkesin rüyalarını süslüyor?

Kanada bütün dünya devletlerinin vatandaşları için adeta bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Sosyal imkanların sınırsızlığı, ekonomik gelişimin üst düzeyde olduğu ve doğayla iç içe yaşamın bir arada yürütülebildiği Kanada’ya gidebilmek için herkes hayal kuruyor.

KANADA 3 ŞEHİRLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

İnsanların Kanada’yı seçmelerinin sebebi olarak 3 şehir ön plana çıkıyor. Vancouver, Calgary ve Toronto. Bu 3 şehir neredeyse tüm olumlu sıralamalarda dünyanın en gelişmiş 10 şehri istatistiklerine girmeyi başarabiliyor.

Avrupa ve İskandinav ülkeleri kendilerini sık sık dünya endekslerinin üst sıralarında bulurken (örneğin, dünyanın en sağlıklı ülkeleri veya çocuk yetiştirmek için en iyi ülkeler ), Kanada, bu ülkelerde bile yaşayan insanların gözdesi haline gelmiş durumda.

Bu durum özellikle Economist Intelligence Unit tarafından yürütülen ve Kanada'nın üç şehrininin diğer tüm ülkelerden daha fazla ilk 10'da yer alan en yaşanabilir şehirler endeksinde yer almasını sağlıyor.

Listedeki ilk üç Kanada şehri arasında Vancouver (5. sırada), Calgary (Cenevre ile 7. sırada) ve Toronto (9. sırada) yer alıyor. Her biri mükemmel sağlık ve eğitim puanlarına sahip. Bu faktörler, oradaki yaşam kalitesini artıran olumlu hükümet politikalarını öven Kanadalıların ilgisini çekiyor.

Vancouver sakini Samantha Falk, "İlerici politikamız ve evrensel sağlık hizmetimiz Kanada'yı yaşamak için harika bir yer haline getiriyor" dedi ve ekledi; "Doktora gitmeye ya da çocuğumu hastaneye götürmeye paramın yeteceği ya da kansere yakalanarak iflas riskini göze alacağım konusunda endişelenmem gereken bir ülkede yaşamayı hayal edemiyorum."

Bu ilgi duygusu politikacıların ötesine geçerek hem işte hem de evde yaşam kalitesini artıran bir topluluk hissine yol açıyor. Vancouver sakini ve yaşam boyu iş organizasyon hizmeti olan Organized Jane'in kurucusu Jane Stoller, "Okullarda yaşlılara destek veren ve işletme sahiplerini canlandıran Kanadalılar, dost canlısı ve destekleyici doğalarıyla tanınırlar" dedi. Stoller, "Bu dostluk duygusu, bireylerin hem kişisel hem de mesleki yaşamlarında gelişebilecekleri ve doyuma ulaşabilecekleri olumlu bir ortamı teşvik ediyor" ifadelerini de kullandı.

Kanada'nın toplu taşıma ve toplu taşıma sistemlerine yaptığı yatırım, büyük şehirlerde bile ulaşımı kolaylaştırıyor. Öyle ki toplu taşımanın bu denli gelişmiş olması insanların ehliyet almaya gerek duymamalarına, araba satın almaya ihtiyaçları olmadıklarına örnek olarak gösteriliyor.

Kanada sakinlerinin en çok sevdiği şey, ülkenin dış mekanla olan güçlü bağlantısıdır. Falk, "Kanada'daki pek çok şehir gibi en yaşanabilir şehirlerin üçü de doğaya yakın konumdadır ve bunu şehir tasarımlarına da dahil etmişlerdir. Toronto'da vadi sistemi ve plajlar var ; Montreal'de Mont Royal ve ağaçlarla kaplı sokaklar; Vancouver'da ise kentsel doğanın dünyadaki en iyi örneklerinden biri olan Stanley Park var. Ancak büyük şehirlerin dışında bile doğaya odaklanmak, vahşi doğanın bölge sakinleri için önemini yansıtacak şekilde öne çıkan bir özellik olmaya devam ediyor. Biz açık hava insanlarıyız!" ifadelerini kullandı.

Yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ikinci ülkesine yayılmış olan üç Kanada şehrinin her birinin kendine özgü bir çekiciliği vardır.

VANCOUVER

Ülkenin muhteşem batı kıyısında yer alan Vancouver, kültür ve çevre alt endeksindeki çok yüksek puanları sayesinde Kanada'nın en yaşanabilir şehri olarak öne çıktı ve ilk 10'da sadece Yeni Zelanda’nın Auckland şehri onları geride bıraktı. Kendi adını taşıyan iletişim firmasını şehir dışında yöneten Falk, "Vancouver'ın eşsiz ve muhteşem dağ ve okyanus birleşimi onu karşı konulmaz kılıyor. Vancouver'da 20 yıl yaşadıktan sonra bile şehir hâlâ nefesimi kesiyor" dedi.

Falk, şehirden en iyi şekilde yararlanmak ve burada kendinizi evinizde hissetmek için, yağmur yağarken bile dışarı çıkmanız gerektiğini söylüyor. Bunu yapmanın kolay yerlerinden biri, şehir merkezinde, 700-800 yıllık kırmızı sedir ağacının hala ayakta duran kütüğü de dahil olmak üzere asırlık ağaçlarla dolu bir kıyı yağmur ormanına sahip 405 hektarlık halka açık bir park olan Stanley Park'tır.

CALGARY

Batı eyaleti Alberta'daki Rocky Dağları'nın yakınında yer alan Calgary, endeksteki (sivil huzursuzluk ve hükümet yolsuzluğunun bir ölçüsü) mükemmel istikrar sonucuyla diğer iki Kanada şehrini geride bıraktı. Sakinler Calgary'yi büyük şehir olanaklarıyla küçük bir kasaba hissi veren, aynı zamanda Kanada'nın diğer karşılaştırılabilir şehirlerine göre daha düşük yaşam maliyetine sahip olarak tanımlıyor.

Yerleşik ve seyahat blog yazarı Lora Pope şehri tanımlarken, "Kanada'nın en büyük şehirlerinden biri olmasına rağmen Calgary, dost canlısı yerel halktan, topluluk odaklı zihniyetten ve mahalle merkezli çiftçi pazarlarından gelen benzersiz bir çekiciliği korumayı başarıyor. Yine de popüler yemek mekanları, kültürel festivaller ve muhteşem gece hayatı açısından eksik değil" ifadelerini kullanıyor. Şehir aynı zamanda çeşitliliğe de sahiptir; 240'tan fazla etnik köken ve 165 dil ile Kanada'nın en çeşitli üçüncü şehridir.

Şehir aynı zamanda kazançlı bir petrol ve gaz endüstrisine, büyük bir beyaz yakalı iş topluluğuna ve uygun bir yaşam maliyetine sahiptir. Üç yıl önce Edmonton'dan şehre taşınan iletişim uzmanı Jessie P Cayabo, "Calgarialıların parası var ve bunu harcamayı seviyorlar" dedi. Bu, yaz aylarında yürünebilir şehir merkezi ve çevredeki alanların tıklım tıklım olduğu anlamına gelirken, hokey sezonunda takım elbise ve kravatların Calgary Flames formaları ile değiştirildiği anlamına geliyor, diye açıkladı. Yıllık Calgary Stampede (Temmuz ayının ilk Cuma günü başlar), herkesin batı kıyafetleri giydiği ve festivalin dünyanın her yerinden insanları ağırladığı 10 günlük bir parti ve rodeo olarak hizmet vermektedir.

TORONTO

Kanada'nın en kalabalık şehri olan Toronto, büyük şehir havasını, sakinlerinin dış mekanla bağlantıda kalmasını sağlayan 1.500'den fazla parkla birleştiriyor. Denge alt sıralamasında mükemmel bir puana sahip olan Toronto, insanların yürürken, toplu taşımaya binerken veya bisiklete binerken kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan bir güvenlik duygusunu sürdürüyor.

Özellikle insan odaklı altyapı, hayatın benzer büyük şehirlere göre çok daha kolay olduğu anlamına geliyor. Bölge sakinleri özellikle Kanada kışını daha katlanılabilir kılan yeraltı yaya geçidi PATH'den övgüyle söz ediyor . Luxury under Budget'ta blog yazan sakin Hoang Anh Le, "Ofisimden havaalanına (tren), yemek, alışveriş ve hatta doktor randevularına kadar her şeye kışlık bir paltoya ihtiyaç duymadan rahatlıkla erişilebiliyor" dedi.

Büyük işletmelerden (Uber, Google ve Facebook'un hepsinin burada ofisleri var) yeni start-up'lara kadar Toronto'da olması şehri cazip kılıyor. Son yıllarda şehir, New York City ve Silikon Vadisi'nin hemen ardından Kuzey Amerika'nın üçüncü büyük teknoloji merkezi haline geldi. Bölge sakinleri, şehrin çeşitli topluluklarıyla eşleştirildiğinde teknoloji ortamının farklı kültür ve geçmişlere sahip insanlara büyük bir etkileşim yarattığını söylüyor.