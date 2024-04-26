Türkler Ermenilerin 1915 yalanlarını Amerika’da protesto etti

Ermenilerin 1915 yalanlarına yönelik gerçekleştirdiği eyleme karşı Washington’da Türk vatandaşları ve Azerbaycanlılar bir araya geldi. Washington Büyükelçiliği ve büyükelçilik konutu önünde gösteri düzenleyen Ermeniler protesto edildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan yaklaşık 200 gösterici, Türk müzikleri çalıp, sloganlar atarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Gösteriye katılan Nurettin Oflu, “Türkiye olarak her zaman haklı davamızın peşindeyiz. Türkler olarak burada buluşuyoruz. Onlara karşı gövde gösterisi yapıyoruz. Ermeni soykırımı bir yalandır. Burada Türkün birliğini, gücünü göstermek istiyoruz. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriler de herhangi bir olay yaşanmadı.