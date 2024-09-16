Türkler zorla borçlandırılırken Suriyelilere bedava hizmet veriliyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sağlık sigortası sisteminde 2012’de yapılan değişiklikle 18 yaş üstü çalışmayan herkes sağlık hizmetinden yararlanmak için GSS sistemine dahil olmak zorunda kaldı. Getirilen bu değişiklikle beraber, çalışmayan vatandaşın hane geliri hesaplanarak aylık ödemesi gereken bir tutar çıkarıldı. Örneğin, 2024 itibarıyla çalışmayan bireylerden aylık 600 lira ödemeleri istendi. Bu tutarı ödeyemeyen vatandaşların ise prim borçları birikti.

Devletin GSS primlerini tek karşılama şartı ise, Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 6 bin 667 lira 50 kuruştan az hesaplanması halinde ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

“YASAL TAKİP BAŞLATILACAKTIR”

Önceki gün SGK tarafından borçlu bireylere gönderilen mesajda, borçlarını ödemeleri, ödenmeyenler için ise yasal takip başlatılacağı belirtildi. SGK'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."

“BU GSS DEĞİL İŞSİZLİK VERGİSİ ALIYORUM DEMEK”

24 bin 603 TL GSS borcu çıkarılan ve mesaj gönderilen bir vatandaş olan M. P. İse bu duruma isyan etti. “Bu genel sağlık sigortası değil, işsizlik vergisi alıyorum demektir” diyen M.P., “Devlet, otomatikman Genel Sağlık Sigortası adı altında “GSS” saçmalığı ismi veriliyor ve borçlandırıyor. Bunu yaparken, borca sokar iken bize PTT ya da herhangi bir yer aracılığıyla ne bir tebligat ne de uyarı geliyor. Hadi onu geçtim, teknoloji devrindeyiz, bir SMS dahi gelmiyor... Borç, imza ile olur, imza atmamışız, bir talebimiz bir şey yok ortada bize “bunu istiyor “musunuz?” diye sormadan otomatikman borçlandırıyor. Ben, tesadüfen eczaneye gittiğimde öğrendim” dedi.

“GELSİN TUTUKLASINLAR CEZAEVİNDE MASRAFIMIZ OLMAZ EN AZINDAN”

“Başkalarından almadıklarını bizden almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan M.P., “Maalesef ki hükümetimiz kendi ülkesinin, kendi vatandaşlarını ikinci üçüncü sınıf görüp, ayrımlaştırıcı politika izleyip borca sokma politikası izlemektedir. Kendi vatandaşlarına “Bu borcu ödeyeceksin” şeklinde dayatmanın ne anlamı, ne izahı vardır? Ben bu ülkeye vergimi veriyorum, annem babam bu ülkeye vergisini veriyor... Hükümetimiz kendi vatandaşına “muayene parasını ödemezsen kapıdan dönersin!” diyor... Siyasi idare birşey olunca “Beka’dan Beka’dan” bahis edip mağdur durumdaki kendi vatandaşına beka yerine Taka’ya borcu yüklemek kendi ülkesinin vatandaşlarını mağdur etmektedir. Diğerlerinden alamadıklarını bizden almaya çalışıyorlar gelsin tutuklasın zaten bıkmış bir gençlik en azından cezaevinde masrafım olmaz” ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Suriyelilere 97 milyon poliklinik hizmeti verdik.2 milyon 600 bin Suriyeliyi ameliyat yaptık. 754 bin Suriyeli bebeğimiz dünyaya geldi. 4 bin Suriyeli sağlık çalışanını istihdam ettik. Suriyelilere 3 milyondan fazla yataklı tedavi hizmeti verdik” ifadelerini kullanmıştı.

“PARA ALINMIYOR”

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Suriyelilerin ameliyatlarından Türk vatandaşlarındaki gibi muayene ücreti, katkı payı ve ilaç katkı payı alınmadığını belirtmişti.