Türkleri Yunan adalarına almadılar

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen Türkler, girişte Yunan polisi tarafından engellendi.
YOĞUNLUK GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu öne süren Rodos polisi, kapıda vize alarak adaya girmeyi planlayan vatandaşları Yunanistan’a sokmadı.
Marmaris-Rodos arasında düzenlenecek olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk gerekçesiyle Yunanistan’a giriş yapamayacaklarını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı.
473 KİŞİ KAPIDA KALDI
Yoğunluk sebebiyle adaya girişlerin sınırlandırıldığı belirtilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na giriş yapamadı.
SCHENGEN VİZESİ OLANLAR GİRİŞ YAPTI
Schengen vizesine sahip vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.