Türklerin teknesi fırtınada alabora oldu! Türkiye'ye gelmek için yelken açtılar

Avustralya’da yaşayan Muhammed Emir Öztürk, Daisy adlı yelkenli teknesiyle Sidney’den tek başına yola çıkarak Malezya’ya ulaştı. Burada arkadaşları Ateş Demirören ve Eser Demirkol’la bir araya gelen Öztürk, 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculukla Hint Okyanusu’nu geçerek Türkiye’ye varmayı hedefledi.

Üçlü, 28 Temmuz saat 17.00’de Malezya’dan denize açıldı. Palau Yu Adası açıklarında şiddetli fırtınaya yakalanan yelkenli, dev dalgalarla mücadele ederken alabora oldu. Malezyalı kurtarma ekipleri, zorlu koşullara rağmen bölgeye ulaşarak Ateş Demirören’i sağ kurtardı.

MUCİZE KURTULUŞ

Ancak kaptan Öztürk ve Demirkol’dan haber alınamadı. Alabora olayından 40 saat sonra Muhammed Emir Öztürk, Malezyalı balıkçılar tarafından bulundu. Tekneside bulunan ve soğuk suların ısınmasını engelleyen strafor kutusuna 40 saat boyunca tutunarak hayatta kalan Öztürk, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eser Demirkol’u bulmak için Malezya’da adeta seferberlik başladı. Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve yerel balıkçılar, zorlu deniz koşullarında aramalarını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar Demirkol’a ulaşılamadı.

Yetkililer, kazanın yaşandığı bölgede sert rüzgârlar ve yüksek dalgaların etkili olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tekneye dair teknik incelemeler de sürüyor.

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, kazazedelerle yakından ilgileniyor. Türk yetkililer, Malezya makamlarıyla koordineli çalışıyor. Sosyal medyada da Demirkol’un bulunması için destek mesajları paylaşılıyor.