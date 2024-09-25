Türkmen modası Brüksel'de

Brüksel’de Türkmenistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkmen tasarımcılar ulusal kültürün geleneksel unsurlarını modern moda trendleriyle birleştiren koleksiyonlarını sergiledi.

Brüksel’de Türkmenistan Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kültürel etkinlik, Türkmen tasarımcıların ulusal kültürün geleneksel unsurlarını modern moda trendleriyle harmanladıkları koleksiyonlarını sergilemeleriyle dikkat çekti. Etkinlik, Orta Asya ve Avrupa Birliği’nden moda ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Türkmenistan’ın Belçika Büyükelçisi Sapar Palvanov, etkinliğin açılış konuşmasında kültürel diplomasinin ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı. Palvanov, “Kültür her zaman insanlar arasında köprü görevi gören tarafsız bir alan olmuştur. Kültürel değerler, herkesin anladığı evrensel bir dildir,” dedi.

Kültürel değişim programı kapsamında Belçika’ya gelen Türkmen tasarımcılar Şemşat Taçmammedova, Şeker Akiniyazova ve Oğulbeg Berdimyradova’nın çalışmaları büyük ilgi gördü. Tasarımcıların koleksiyonları, geleneksel Türkmen motifleri ile modern moda trendlerinin uyumlu bir kombinasyonunu sergiledi. Bu koleksiyonlar, izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlik, büyükelçinin Orta Asya’nın ortak geleneklerinin sembolü olarak nitelendirdiği geleneksel Türkmen pilavının tadımı ile sona erdi. Katılımcılar, Türkmen mutfağının bu özel lezzetini deneyimleme fırsatı buldu.

Türkmenistan Büyükelçiliği’nin düzenlediği bu etkinlik, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlik, hem Türkmen kültürünün zenginliğini gözler önüne serdi hem de modern moda dünyası ile geleneksel unsurların nasıl uyum içinde olabileceğini gösterdi.