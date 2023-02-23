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Türkmenistan depremzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi

Türkmenistan'da, "Kızılyarımay" yardım kurumunun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan afetzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdiği bildirildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:45
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Türkmenistan depremzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi

Türkmenistan depremzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi
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Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Türkmenistan'da "Kızılyarımay" yardım kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi.

"Kızılyarımay" yardım kurumu ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğince düzenlenen kampanyaların sonucunda, şu ana kadar depremzedelere 6 bin 971 battaniye, 100 yatak, 20 jeneratör, 60 ısıtıcı, 6 seyyar tuvalet, 11 ton giyecek, 44 ton tıbbi malzeme ve 67 ton gıda ulaştırıldı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan'ın, deprem mağdurlarına insani yardım göndermeye devam edeceğini belirtti.

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