27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Berdimuhamedov, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Berdimuhamedov, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:25
Takip Et

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Berdimuhamedov, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
+
Aa
-

Türkmenistan gazetesinin haberine göre Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda sağlık, mutluluk, refah ve esenlik diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirten Berdimuhamedov, "Kurmuş olduğumuz ikili dostluk ve kardeşlik ilişkilerimize büyük değer veriyor ve bunun gelecekte iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda daha da geliştirileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da doğum gününü kutlayarak Türkmenistan-Türkiye işbirliğine yaptığı kişisel katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde doğdu. Erdoğan'ın doğum günü, dün sosyal medya platformlarında da binlerce paylaşımla kutlanmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
2
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
3
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
4
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
5
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
6
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
7
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.