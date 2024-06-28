TÜRKSAT 6A’nın fırlatma tarihi açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, uydunun SpaceX tarafından Falcon 9 roketi ile uzaya gönderileceğini ifade etti. Türksat 6A uydusu, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17.20’de, Türkiye saati ile 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece 00.20’de uzaya gönderilecek.

Uraloğlu, "Uydunun fırlatma anını referans alırsak bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek” dedi.

"70’İNCİ DAKİKADA UYDUMUZDAN İLK SİNYALİN ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX’in tüm süreci kontrol altında tutacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70’inci dakikada da Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması ile fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Fırlatmanın ardından Türksat 6A’nın kimyasal itki sistemi ile yola çıkacağını ifade eden Uraloğlu, “Uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece Doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasının ardından uydumuzun yörünge testlerine başlaması planlanıyor. Yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak, Türksat 6A uydusunun faaliyete geçmesini planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A’nın Türkiye’nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını ifade ederek, Türksat 6A’nın bir aylık yolculuğunun ardından Dünya’dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını vurguladı.

"8.4 KİLOVAT GÜCE SAHİP"

Türksat 6A’nın 8.4 kilovat güce sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak” şeklinde konuştu.