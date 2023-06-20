TÜRKSOY'un 30. yılı konserle kutlandı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. Yılı Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te kutlandı.

TÜRKSOY'un 30. yılı konserle kutlandı

AA

Teşkilatın kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "TÜRKSOY Kültür Günleri" dolayısıyla Forumlar Sarayı'nda Türk devletlerinden gelen 700'ye yakın sanatçının katıldığı gala konser tertip edildi.

TÜRKSOY ile Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği etkinlikte, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk devletlerinden çok sayıda yetkili ve sanatçı hazır bulundu.

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Etkinliğin açılışında Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayriddin Sultanov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in tebrik mesajını okudu.

Mirziyoyev, mesajında, Türk dünyasının önde gelen kültür ve sanat adamlarını Özbekistan'daki bu etkinlikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kadimden beri tarihi, dili, dini, örf ve adetleri, arzu ve istekleri bir olan kardeş halklar arasında dostluk ve birlikteliğin pekiştirilmesinde TÜRKSOY'un önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Dünyada şiddetle değişen durumun siyasi-ekonomik ve sosyal işbirliğinin yanı sıra bilimsel ve kültürel alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesinde birlikte hareket etmeyi gerektirdiğini anlatan Mirziyoyev, bu çerçevede TÜRKSOY tarafından düzenlenen farklı kültürel ve diğer etkinliklerin kardeş halklar arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağladığını kaydetti.

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Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına üye olmasının ardından diğer alanlarda olduğu gibi ülkesinin TÜRKSOY'un faaliyeti kapsamındaki ilişkilerinin de daha üst düzeye ulaştığına dikkati çekerek, bu çerçevede Özbekistan'ın TÜRKSOY Kültür Günleri, Türk Dünyası Öğrenciler Tiyatro Festivali, TÜRKSOY Yazarlar Birliği toplantısı gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Nazarbekov da TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yılı kutlamalarının Türk dünyasındaki sanatçıları birleştirerek bir sahnede topladığını söyledi.

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TÜRKSOY'un uluslararası arenada önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Nazarbekov, böyle bir kuruluşun yıl dönümünün ülkesinde yapılmasının kendileri için çok sevindirici olduğunu belirtti.

Ömüraliyev ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı Özbekistan'a teşekkür etti.

Rayev de geçmişte Turan, Türkistan, Maveraünnehir olarak adlandırılan Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk dünyası dünya medeniyetinde bir altın yüzük ise, Özbekistan onun en parlak cevherlerinden biridir." dedi.

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TÜRKSOY'un Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarını kazanmasından sonra kurulan ilk uluslararası örgüt olarak kabul edildiğini bildiren Rayev, Türk devletlerinin uzun bir aradan sonra ilk defa 30 yıl önce kültür ve sanat yoluyla birleştiğini anlattı.

Rayev, günümüzde Türk devletlerinin diğer alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da sıkı işbirliği içerisinde olduğunu ifade ederek, amaçlarının bunu daha da üst düzeye taşımak olduğunu vurguladı.

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Gala kapsamında Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen sanatçılar kendi ülkelerine özgü geleneksel müzik ve gösteriler düzenledi. Gösteriler, seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Etkinlik öncesinde Rayev tarafından Türk dünyasının kültür ve sanatına katkıda bulunan Özbekistanlı kültür ve sanat insanlarına TÜRKSOY'un Altın Madalyası ile 30. Yıl Madalyası takdim edildi.

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