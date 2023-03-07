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Türkücü İzzet Yıldızhan eline makineyi aldı oğlunun saçlarına daldı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, en büyük oğlu Mustafa'yı askere uğurladı. Yıldızhan, yola çıkmadan önce oğlunun saçlarını tıraş etti

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:49
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Türkücü İzzet Yıldızhan oğluna asker tıraşı yaptı

Türkücü İzzet Yıldızhan eline makineyi aldı oğlunun saçlarına daldı
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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan büyük oğlu Mustafa'yı askere gönderdi. Oğlunu askere uğurlamadan önce onun saçlarını kesen ünlü türkücü, duygularını da dile getirdi. Yıldızhan, "Allah her babaya bu zamanı yaşatsın. Elimle askere teslim edeceğim. Bu büyük bir hatıra. Ben yarın bu dünyada yok olsam bunlara bakarak hep anıları tazeleyeceksiniz. Güzel anılar, Allah size de yaşatsın" dedi.

"9 ÇOCUĞUMUN MAAŞI VAR"

3 ayrı kadından 9 çocuğu olan Yıldızhan, 2019 yılında verdiği bir röportajda çocuklarının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söylemişti. Türkücü, çocuklarına ödül ve ceza sistemi uyguladığını söyleyerek, "9 çocuğumun maaşı var. İkramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de... Ceza alırlarsa maaşlarını kesiyorum, ödül alırlarsa artırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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