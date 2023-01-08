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Turp gibi olmanın formülü turp tüketmek. Faydalarını duyan şaşıp kalıyor

Özellikle kış aylarında tüketilen turpun faydalarını duyan tüketmeye başlıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:06
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Turpun faydalarını say say bitmiyor. Turp gibi olmanın formülü

Turp gibi olmanın formülü turp tüketmek. Faydalarını duyan şaşıp kalıyor
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Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyan turpun faydalarını say say bitmiyor. Turp,brokoli ve karnabaharın da yer aldığı Brassicaceae ailesinden gelmektedir.

Kırmızı turp ve siyah turp ülkemizde en sık tüketilen türleridir. Bunların dışında mor, sarı, pembe ve beyaz gibi pek çok turp türü bulunur.

NTV’de yer alan bilgilere göre, bilimsel adı Raphanus Sativa olan kırmızı turp, ehlileştirilmiş ve ekimi yapılan ana turp tipidir. Anavatanı ise Asya topraklarıdır.



FAYDALARI

İçeriğindeki C vitamini sayesinde turp, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu nedenle kilo kontrolü için idealdir. Kabızlığa karşı faydalıdır. Kabızlık problemi yaşayanlar rahatlıkla tüketebilir.

İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

TURPUN İÇERİSİNDE HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER BULUNUR?

Turp;
-C vitamini
-Folik asit
-Potasyum açısından zengindir.

Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olan turp;



-B6
-B2 (Riboflavin)
-Magnezyum
-Kalsiyum kaynağıdır.

Turpun taze olarak tüketilmesi daha fazla vitamin ve mineral alımı sağlamaktadır. Vitamin ve mineral kaybının önlenmesi için kesildikten hemen sonra tüketilmesi önerilmektedir.
 

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