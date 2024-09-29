TURQUALITY ile desteklenen şirketler Gürer’in soru önergesiyle ortaya çıktı

Bakan Bolat, Marka/TURQUALITY® Destek Programının, uluslararası markalaşma potansiyeli olan şirketlerin, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programı olduğunu veTURQUALITY®'nin odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bakan Bolat'ın cevabında, “Halihazırda, 104 şirketin 107 markası Marka Destek Programı ve 203 şirketin 213 markası TURQUALITY® Destek Programı kapsamında olmak üzere toplam 28 farklı sektörde 320 marka TURQUALITY® ve Marka Destek Programları kapsamında desteklenmektedir.” İfadelerine yer verdi.

PROGRAMIN ETKİLERİ

Bakan Bolat, “Program dahilinde bulunan şirketler, program dahilinde sağlanan destekler aracılığıyla ihracatlarını, yurt dışında bulunan birim sayılarını ve faaliyet gösterdikleri ülke sayılarını artırırken bu firmaların toplam satışları içerisindeki ihracat payları ve toplam yatırımları içerisindeki Ar-Ge'ye ayırdıkları pay yükselmektedir. Kapsamda bulunan firmalar dünyanın 180'den fazla ülkesinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmekte ve 100'e yakın ülkede toplam 2.851 birim ile desteklenmektedir.” dedi.

Bakan Bolat ayrıca, “Markayı merkezine alan TURQUALITY® firmalarımızın birim ihraç değerleri ülkemiz genel ortalamasının üzerinde seyretmektedir. 2023 yılında Türkiye genelinde ihracatçı şirketlerin birim ihraç fiyatı 1,57 ABD Doları düzeyinde gerçekleşirken Marka ve TURQUALITY® Programı kapsamındaki desteklerden yararlanan firmalarımızdan örneğin hazır giyim ve tekstil sektörlerinde birim ihraç değeri 5,66 Dolara, eczacılık ürünlerde 14,96 Dolara, otomotiv ana sanayiinde 14,92 Dolara, makine sektöründe 14,01 Dolara kadar yükselmektedir.” dedi.

Bolat cevabında şunları belirtti: “TURQUALITY® Destek Programı çerçevesinde desteklenen şirketlerin ihracat ve büyüme performansı, kapsamda bulundukları süre zarfında Bakanlığımızca değerlendirilmekte olup, ayrıca yurt dışında markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin destek kapsamındaki markaya ilişkin olup olmadığı takip edilmektedir. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından koordine edilen etki analizi çalışması neticesinde, Marka/TURQUALITY® Destek Programında yer alan firmaların ihracatlarını, bu firmalarla benzer ihracat hacmine sahip olup destek almayan firmalara kıyasla %132 oranında artırdığı görülmüştür.

Bakan Bolat: “TURQUALITY® Destek Programı kapsamında 28 farklı sektörde 320 marka desteklenmektedir”

Gürer “TURQUALITY ve Marka Destek Programında yabancı müteşebbise satılan firmalara yapılan destekler de boşa gitti”

Gürer sordu “Kaç şirket, firma ya da kişi destek aldıktan sonra markasını satmış ya da işini yabancı ülke vatandaşlarına devretmiştir?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin uluslararası markalaşma yolunda attığı adımları ve firmalara verilen desteklere yönelik Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kapsamlı bir soru önergesi sundu. TURQUALITY ve Marka Destek Programı’na yönelik sorularında Gürer, desteklenen firmaların sayısından yabancı şirketlere yapılan satışlara kadar farklı konuya dikkat çekti.

SATILAN FİRMA İLE DESTEK KİME GİTTİ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'Türk markası oluşturmak ve dünyada Türk markası ürünlerin varlığını sağlamak için desteklemeler önemli ve değerlidir. Ancak bu desteği alan Türk şirketlerinin 15’inin hâkim ortağının (en az yüzde 51) yabancı olduğunu, Bakanlık geçmişte verdiğim soru önergesine verilen yanıtta açıklamıştı. Bu süreçte durum nedir? Bakan bu konuda bir bilgi vermemiştir. Bu bağlamda sağlanan desteklerin amacına uygun kullanılması sağlanmalıdır. Firmaya ortak ya da firmanın yabancıya satışına vesile kılınacak uygulamalar amaç dışı uygulamalardır. Sayıştay, bu konuda Turquality sisteminin devlet destekli bir markalaşma programı olduğunu ve yabancılara satılan Türk firmaları ya da Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren yabancı firmalara markalaşma desteğinin verilmesinin, bu konuyla ilgili tebliğ ve programların amacının dışında bir uygulama olduğuna işaret etmiş ve yabancı şirketlere satılan ve sayısı her geçen gün artan Türk markalarına, anılan Tebliğ kapsamında sağlanan desteklerin devam ettirilmesinin mümkün olmadığı yönünde değerlendirmede bulunmuştu. Bakanlara bu bağlamda sorduğumuz sorulara, 'Turquality başladığından beri kaç Türk firması bu desteği alıp daha sonra yabancı firmaya satıldı ve bu konuda ne kadar destek boşa gitti?' sorularını yanıtlamamaktadırlar. Hatta yabancı şirket satın aldıktan sonra da firmaya bu kapsamda verilen desteğin varlığı, Sayıştay ifadesinde görüldüğüne göre, son uygulamada durum nedir? Türk markası yaratma projesi, Türk firmanın yabancı firmaya satılmasında bir araç olarak mı kullanılıyor?' sorusu boşlukta kalmaktadır. Bu bağlamda yabancı şirketlere aktarılan destek tutarı ve satış öncesi sağlanan destek tutarı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.” dedi.