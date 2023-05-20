TUS tercihleri ne zaman? 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Sınavına TUS giren adaylar 12 Mayıs’ta TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı tercihlerinin ne zaman, nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman? 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercihleri nasıl yapılır?