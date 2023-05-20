12 Mayıs’ta gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavına giren adaylar TUS tercihlerini araştırıyor. TUS tercih işlemleri ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzu sonrası netleşecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman? 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercihleri nasıl yapılır?
2023 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.
TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Tercih işlemleri başlar başlamaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.