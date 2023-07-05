TUSAŞ, Airbus için gövde üretti

TUSAŞ, yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği ürünlerin yanında, uluslararası iş birlikleriyle de sektördeki yerini güçlendiriyor. Airbus ile yürütülen iş birliği sonucunda, Airbus'ın en popüler modellerinden biri olan A320 için tasarlanan Sec18/19 gövde kısmı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törende bir konuşma yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Özgün ürünlerimizin yanında yeni iş paketlerine de odaklanarak çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu bağlamda Airbus ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimizin bir ürünü olan bu parçayı tesislerimizde sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hızlı değişen ve anlık müdahale isteyen durumlarda doğru kararlar vererek üretimini zamanında tamamlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.