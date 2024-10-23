TUSAŞ'taki terör saldırısında rehinelerin görüntüleri ortaya çıktı

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TUSAŞ'taki terör saldırısında rehinelerin görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda rehinelerin olduğu belirtilmişti. O rehinelerin görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde terör saldırısı gerçekleşti. TUSAŞ önünde patlama ve çatışma çıktı. İçeride rehinelerin olduğu ve çatışmanın devam ettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

İçerideki rehinelerin görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler:

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"TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR"

Yaşanan hain terör saldırısı sonrası şehitlerimiz olduğu açıklanırken, yaralıların ise çevredeki hastanelere sevk edildiği duyuruldu.

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