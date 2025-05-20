TÜSİAD davasında ara karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜSİAD davasında ara karar

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ın “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla yargılandığı dava 23 Eylül’e ertelendi, yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras’ın, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadeler nedeniyle “Zincirleme şekilde basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın ilk duruşması yapıldı.

DAVA EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, Orhan Turan ve Ömer Aras hakkındaki ara kararında yurt dışı çıkış yasaklarını kaldırdı. Dava, 23 Eylül tarihine ertelendi.

OLAYIN ARKA PLANI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Her iki isim için 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası talep edilmişti.

Orhan Turan, konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz” demişti. Ömer Aras ise son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda ciddi bir endişe yarattığını dile getirmişti.

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