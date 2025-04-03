TÜSİAD daveti ortalığı karıştırdı! Mehmet Şimşek'in isteğine savcılıktan şok karar

Haklarında "yurt dışına çıkma yasağı" ve "adli kontrol" kararı bulunan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın dava süreci henüz sürerken ilginç bir gelişme medyaya yansıdı.

Now TV'nin haberine göre, gelecek hafta Brüksel'deki yatırımcı toplantısına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalar sebebiyle haklarında yurtdışı yasağı bulunan Orhan Turan ve Ömer Aras'ı da toplantıya katılmaya davet etti.

Bakan Şimşek'in Brüksel'e davet ettiği Turan ve Aras'ın yurt dışına çıkış için yaptığı başvurular ise savcılık tarafından reddedildi.

NELER OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki TÜSİAD Genel Kurul toplantısındaki "Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor" konulu sunum ve konuşmaları sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Polisler eşliğinde adliyeye götürülen ve savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan'la Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde “Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Orhan ve Aras hakkındaki "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu ile ilgili soruşturma sürüyor.