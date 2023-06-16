TÜSİAD'la görüşmesinin ardından. Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Gün içerisinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle ve TÜSİAD ile görüşmeleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi: Yatırım ve istihdam konusunda güçlü biçimde refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz.

TÜSİAD'la görüşmesinin ardından. Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile daha sonrasında ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz.

İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.

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Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'DAN BAKAN ŞİMŞEKLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. Reuters'ın haberine göre, görüşmede TÜSİAD üyeleri ekonomide son dönem ve atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Yüksek İstişarı Konseyi (YİK) öncesi Bakan Şimşek ile bir araya geldiklerini, tespit ve önerileri paylaştıklarını açkıladı.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Özilhan şunları söyledi: "Bakan Şimşek'in çalışmaları tamamladıktan sonra ortaya koyacağı programın makroistikrara katkı sağlamasını bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz."

"SIKI PARA POLİTİKASI YAVAŞLAMAYA YOL AÇMAMALI"

Sıkı para politikası tercihlerinin büyümede arzu edilmeyen bir yavaşlamaya yol açmaması gerektiğini belirten Özilhan, "Enfasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor. Yurt dışından para girişi halinde TL'de değerlenme yerine TCMB rezervlerini tahkim etmek gerekiyor." diye konuştu.

Özilhan, yatırımı artırmak için uzun vadeli öngörülebilir kurallara dayalı ekonomi yönetimi ve ekosistemi girişimi gerektiğini kaydetti.

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