İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiası ile tuttur.com isimli şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.
DİJİTAL İNCELEMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Jandarma ve emniyet güçleri, soruşturma kapsamında dijital incelemeleri yerinde gerçekleştirdi.
VERİLERLE OYNANDIĞINA İLİŞKİN TESPİT YAPILAMADI
Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı kaydedildi.