Tutuklanan belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınan ve 14 Temmuz’da tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.”