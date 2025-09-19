Tutuklanan dayakçı öğretmene ödül gibi atama! Down sendromlu çocuğu dövmüştü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan MEB Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda yaşanan olay, özel eğitim alanındaki ihmalleri ve cezasızlık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Birgün gazetesinden Semra Kardeşoğlu'nun haberine göre: Okulda eğitim gören 16 yaşındaki Down sendromlu B.Ü., vücudunda morluklarla eve döndü. Öğretmeni M.M.H., çocuğun arkadaşlarıyla kavga ettiğini ve dudağının yaralandığını öne sürdü. Ancak anne Seray Cengiz bu açıklamaya ikna olmadı ve okul yönetimine başvurdu. Yönetim de benzer ifadeler kullanınca, anne darp raporu alarak savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, öğretmenin B'yi yerde sürüklediği ve darbettiği açıkça görüldü. M. M. H. hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Öğretmen tutuklandı ancak 45 gün sonra serbest bırakıldı.

Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada öğretmene 360 gün hapis cezası verildi. Ancak bu ceza, takdir indirimiyle 12 bin lira adli para cezasına çevrildi. Sanığın duruşmadaki tutumu nedeniyle hükmün açıklanması da geri bırakıldı. Aile ve savcılık karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Tepki çeken bir diğer gelişme ise Mücahit Mert H.’nin daha sonra Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı olarak görevlendirilmesi oldu.

BAŞKA ÇOCUKLAR İÇİN

Durum böyleyken Mücahit Mert H. ne yapıyor? Görevden alındı mı örneğin? Hayır. Tam tersine bir atamayla adeta ödüllendirildi. Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak atandı. Şimdi özel çocukların eğitimine ilişkin kararları o verecek.

Anne Seray Cengiz, yapılan bu atamaya ilişkin “Biz oğluma şiddet uygulayan öğretmenin ceza almasını beklerken ödüllendirildi” dedi. Cengiz şunları söyledi: “Hem oğlum hem diğer çocuklar için bu olayın peşini bırakmayacağım.”