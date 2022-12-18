Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş'tan cezaevinde ilk açıklama

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan’da çıkarıldığı mahkemece Türkiye’ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, önceki gün İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, sabah saat 04.30 sıralarında Marmara (Silivri) Cezaevi’ne gönderildi.

AVUKATI ARACILIĞIYLA İLK MESAJ

Göktaş'ın Avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müvekkili ile görüştüğünü belirterek Göktaş'ın mesajını paylaştı.

Levent Göktaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı ilk açıklama şu şekilde:

"Ben, Ergenekon Davası'nda 5 yıl 3 ay tutuklu kalmış ve sonrasında beraat etmiş olan; bu süreç sebebiyle ailem ile birlikte büyük sorun ve sıkıntılara göğüs germek durumunda bırakılmış biriyim.

Merhum Necip Hablemitoğlu ile ilgili bana yöneltilen suçlamaların asılsız ve dayanaksız olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Tıpkı Ergenekon kumpasında olduğu gibi gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkacaktır.

Neden yurt dışına çıktığım konusundaki eleştirilere vereceğim yanıt ise; 5 yıl 3 ay sahte deliller ve uydurma bir örgüt iddiasıyla cezaevinde kalan şahsımla empati yapmaları olacaktır. Bundan sonraki süreçte hakkımdaki haksız ve hukuka aykırı iddialara duruşmalarda gerekli cevabı vereceğim. Şunun bilinmesini istiyorum ki bana inanları ve sevenlerimi bugüne kadar hiç mahçup etmedim. Bundan sonra da asla haksız çıkartmayacağım."

NE OLMUŞTU?

Emekli albay Levent Göktaş, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmişti. Göktaş, Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye’nin Levent Göktaş için yaptığı iade talebini reddetmiş, ancak bu karara yapılan itiraz kabul edilmiş ve Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine karar verilmişti.