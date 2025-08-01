Tutuklu isimlerin aileleri Saraçhane'de buluşacak

Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeleri hedef alan ve ilki 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok CHP'li belediye başkanı ve çok sayıda partili bürokrat tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 7 gece boyunca mitinglere ev sahipliği yapan Saraçhane, yurttaşın sesini yükselttiği simgesel bir yer haline gelmeye başladı.

10.30'DA SARAÇHANE'DE

Bu operasyonlarda tutuklanan kişilerin aileleri yarın Saraçhane'de bir araya gelecek.

Tutukluların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağının ilk etkinliğine, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ve Seraf Özer'in de aralarında bulunduğu isimler katılacak.

Aile Dayanışma Ağı, ilk buluşmasını 1 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirecek. Buluşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, tutukluların ve ailelerinin maruz kaldığı durumlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Hukuki süreçlerin adil ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak amacıyla Saraçhane buluşmalarının düzenli aralıklarla sürdürüleceği açıklandı.