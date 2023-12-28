Tütün ürünlerinden ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de

Kaynak: Haber Merkezi
Tütün ürünlerinden ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, tütün ürünlerindeki bazı malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

Tütün ürünlerinde 'ÖTV' düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.

Karara göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

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