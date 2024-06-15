Tütünün yerini aldı. Kilogram fiyatı 120 TL’den 50 TL’ye düştü

Manisa'nın Selendi ilçesinde, bazı çiftçiler tütün üretimine alternatif olarak kiraz yetiştiriciliğine yöneliyor.

Son 25 yıldır ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan tütünün yerine geçmeye başlayan kiraz, artık üreticilerin ana gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Kirazlar, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 120 TL olan kirazın fiyatının bu yıl 50 TL'ye düşmesi ise dikkat çekiyor.

İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Selendi'de kiraz üretim merkezi olan Pınarlar Mahallesi'ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Kiraz bahçelerinde hasada katılan Kaymakam Kara, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Kara, ilçede yetiştirilen ve yüksek ihraç değeri olan kirazın, katma değeri yüksek ve ekonomik anlamda önemli bir tarım ürünü olduğunu vurguladı.

Kaymakam Kara'nın ziyaretine, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan ve mahalle muhtarı Ümit Ayhan da katılarak üreticilere bilgi verdiler.