Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı

Kaynak: İHA
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı
Tuvalet deliğinde 2 kilo 910 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.691 adet ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ polis ekipleri tarafından 3 ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 2 araçte ve 4 ikamette yapılan baskınlarda , 1.691 adet ecza hap, 775 gram sentetik kannobinod üretiminde kullanılan A-M Kimyasal Sıvı ve Aseton Maddesi, 4,6 gram metamfetamin, 3 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet tüfek kartuşu bulundu.

Bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeleri tuvaletin deliğinde bulundu.

Olayda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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