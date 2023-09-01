Tuvalet sırasında kavga çıktı. Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Sosyal medyada yayınlanan kadınların tuvalet sırasındaki yaptıkları kavga videosu, kısa sürede viral oldu.

Tuvalet sırasında kavga çıktı. Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak kadınların yaşadığı kavganın yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Pirates basketbol takımının stadyumu NC Park'ta protatif tuvalet alanında sıra bekleyen kadınlar arasında tartışma çıktı.

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-1.jpg

İki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerini çekerek tuvaletin içine düştü ve orada kavga etmeye devam etti.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-2.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-3.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-4.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-5.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-6.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-7.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-8.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-9.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-10.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-11.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-12.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-13.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-14.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-15.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-16.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-17.jpg

tuvalet-sirasinda-kavga-cikti-kadinlar-sac-saca-bas-basa-birbirine-girdi-yenicag-18.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Balıkesir'de aranan 14 şahıs yakalandı Güncel
Balıkesir'de aranan 14 şahıs yakalandı
KKM'cilerin uykusunu kaçıran gelişme. Sekiz ay sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
KKM'cilerin uykusunu kaçıran gelişme. Sekiz ay sonra bir ilk yaşandı
Zafer Arapkirli Avrupa'da hangi takımın başarılı olacağını şimdiden açıkladı Spor
Zafer Arapkirli Avrupa'da hangi takımın başarılı olacağını şimdiden açıkladı
MSB o görüntüleri paylaştı: İşte Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatı Güncel
MSB o görüntüleri paylaştı: İşte Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatı
3 ay önce aldığı telefon bir anda alev aldı. Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı Güncel
3 ay önce aldığı telefon bir anda alev aldı. Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı
Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir?
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı Magazin
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı