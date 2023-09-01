Tuvalet sırasında kavga çıktı. Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak kadınların yaşadığı kavganın yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Pirates basketbol takımının stadyumu NC Park'ta protatif tuvalet alanında sıra bekleyen kadınlar arasında tartışma çıktı.

İki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerini çekerek tuvaletin içine düştü ve orada kavga etmeye devam etti.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.