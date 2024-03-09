Tuvalette hamile kaldı. Bebeğin babasını TikTok'ta aradı

Kaynak: Mynet
Tuvalette hamile kaldı. Bebeğin babasını TikTok'ta aradı
İskoçya’da yaşayan bir kadın bar tuvaletinde yaşadığı tek gecelik ilişkiden hamile kaldığını belirterek bebeğinin babasını TikTok’ta aradı. Kadının yaptığı sosyal medyadan bebeğin babası ile çektiği fotoğrafı paylaşarak yardım istedi.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan 30 yaşındaki Sarah-Jayne Snow isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı çağrıyla sosyal medya kullanıcılarının bir anda ilgisini çekti. Bar tuvaletinde yaşadığı tek gecelik ilişkinin sonrasında hamile kaldığını ifade eden Snow, beraberlik yaşadığı adamın fotoğrafını paylaşarak, "Bu adamı Glasgow'dan tanıyan var mı?" diye sordu.

ekran-goruntusu-2024-03-09-091658.png

Mynet'in derlediği habere göre, TikTok'ta 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Snow, ultrason görüntülerini göstererek, "Tenerife'de tanıştığım adama. Baba olacaksın" dedi.

ekran-goruntusu-2024-03-09-091714.png

HelpMeFindHim (Onu bulmak için bana yardım edin) etiketiyle yaptığı paylaşımıyla Snow binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu Steve ve iki hafta önce trafik kazasında hayatını kaybetti" yorumunu yaptı.

ekran-goruntusu-2024-03-09-091733.png

Adamı arama konusunda herhangi bir ilerleme kaydedip kaydetmediği sorulduğunda Snow, yorumlarında "Ondan ya da tanıdığı herhangi birinden haber almadım. Ama yine de oğlum doğduğunda DNA testi yaptıracağım o yüzden onu bulacağıma eminim" diye konuştu.

Son Haberler
İstanbul'un barajları doluyor. Seviye bakın kaça çıktı Gündem
İstanbul'un barajları doluyor. Seviye bakın kaça çıktı
Küçük kızın tecavüz etmek isteyen göçmenin elinden kurtarıldığı anlar. Az daha gidiyordu Dünya
Küçük kızın tecavüz etmek isteyen göçmenin elinden kurtarıldığı anlar. Az daha gidiyordu
Dolar sahipleri 23 gün sonra dizlerini dövecek Ekonomi
Dolar sahipleri 23 gün sonra dizlerini dövecek
Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk Spor
Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk
İstanbul'da bir suç örgütü daha çökertildi. 27 gözaltı Gündem
İstanbul'da bir suç örgütü daha çökertildi. 27 gözaltı
İşte karaciğeri sigara ve alkolün neden olduğu zararlardan koruyan ot Şifalı Bitkiler
İşte karaciğeri sigara ve alkolün neden olduğu zararlardan koruyan ot