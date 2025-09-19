Tuvana Türkay'ı hiç böyle görmediniz! Takipçilerinden tam not aldı



Geçirdiği estetik operasyonlarla geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen pozlarıyla konuşulan ünlü oyuncu Tuvana Türkay yaz tatilinde düşman çatlatacak pozlar verdi.



Sosyal hayatını kameralardan uzak yaşamaya çalışan oyuncunun, son dönemlerde kullandığı sosyal medyasına yüklediği pozlar çok konuşuluyor. Ablası Katre Türkay tekne tatilinde olan güzel yıldız, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.



Estetik işlemleri ile gündeme gelmesinin ardından sportif bir yaşam tercih ettiğini sosyal medyaya yansıtmakta da çekinmiyor. Objektife yansıyan doğal halleri adeta bir cevap niteliği taşıyor.

Yaz tatilini uzatan güzel oyuncu Tuvana Türkay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına da devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak TRT ekranlarında yayınlanan teşkilat dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkıyordu. Türkay, uzun zamandır rol aldığı proje sonrasında yazın tadını çıkardı. Kariyerindeki başarısı magazin gündemine konu olan güzel yıldız seslendirdiği parçalarla da zaman zaman beğeni topluyor.

Şarkıcılık kariyerindeki başarısını oyunculukla da taçlandıran güzel yıldız bu yaz tatil için Göcek’i tercih etti. Tekneden verdiği pozlarla eğlenceli vakit geçirdiği her halinden belli olan Tuvana Türkay'ın yemek yaptığı anlar da ablası tarafından objektife yansıtıldı.



Ünlü oyuncunun fasülye ayıkladığı kareler beğeni yağmuruna tutulurken, hamaratlığına yönelik yorumlar yapıldı.



Genç oyuncu dizi projelerinin yanı sıra Bizans oyunları, olanlar oldu, ağır romantik, sen sağ ben selamet gibi filmlerde de rol alarak beyaz perdede de başarısını konuşturdu.

Deli Gönül, Kızlarım İçin, Oyunbozan, Çember, Teşkilat gibi dizilerin de oyuncu kadrosunda yer alan tuana Turgay’ın ekranlara ne zaman döneceği merak konusu.





