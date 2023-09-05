Tüyler ürperten cinayet! Başına taşla vurularak öldürüldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına taşla vurularak öldürülen Tuncay Erdoğar’ın (33) arkadaşı Cengizhan Ş. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Tüyler ürperten cinayet! Başına taşla vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darbedilmiş bir erkek ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, ölen kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar’ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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ARKADAŞININ AYNI BÖLGEDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada Tuncay Erdoğar’ın öldürüldüğü bölgede Cengizhan Ş.'nin de bulunduğu belirlendi. İkilinin akşam saatlerinde eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştuklarını öğrenen ekipler, Cengizhan Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı ve öğle saatlerinde şehir merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheli Cengizhan Ş., sağlık kontrolü için Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cengizhan Ş., hastane bahçesinde gazetecilerin Tuncay Erdoğar’ı kendisinin öldürüp öldürmediğine dair soruyu yanıtsız bıraktı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Tuncay Erdoğar ise bugün toprğa verildi.

Cengizhan Ş. ile Erdoğar’ın arkadaş oldukları 28 Temmuz'da birlikte çektikleri bir videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

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