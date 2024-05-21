Tuz ekmek hakkı bilmeyen kör olur atasözünün anlamı nedir?

Tuz ekmek hakkı bilmeyen kör olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi iyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik ederse bu kişinin tanrı tarafından cezalandırılacağına anlatan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

Birinden iyilik görüyorsak ona yanlış yapmamamız gerektiğini, bu yapıldığında kişinin bir şekilde zarar göreceğini ifade eder.

TUZ EKMEK HAKKI BİLMEYEN KÖR OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana sınavda verdiğim kopyaları unutursan böyle hastanelerden toplarız işte seni, tuz ekmek hakkı bilmeyen kör olur"