Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.