Tuzla'da trafik kazası



Kaza, Akfırat Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Ali Teker yönetimindeki 34 EN 1637 plakalı hafif ticari araç 4. Cadde üzerinde Fatih Sultan Mehmet bulvarına bağlanmak istediği sırada Oğuz Koçoğlu yönetimindeki 34 YK 802 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araçtaki sürücü Ali Teker ile yolcu Mahmut Eren yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası araçlarda hasar oluşurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önemli aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.