Tuzla’da yat imalathanesinde yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Evliya Çelebi Mahallesi’nde saat 10.30 civarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede tüm tesisi sardı. Çalışanlar ve çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik bir çaba ile kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işyeri büyük zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.