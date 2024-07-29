Tuzla’da yat imalathanesinde yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi

Tuzla'da bir yat imalatı tesisinde yangın meydana geldi. Neyse ki, olayda ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Evliya Çelebi Mahallesi’nde saat 10.30 civarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede tüm tesisi sardı. Çalışanlar ve çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik bir çaba ile kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işyeri büyük zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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