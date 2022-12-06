TV ünlüsünden güzel matematik itirafı. Hakkını aramayacaksan niye matematik öğreniyorsun

Doktor ve yazar Senai Demirci'nin matematik öğretmeni ile girdiği diyaloğu anlattı. İclal isimli matematik öğretmeninin, sınav sonucuna itiraz etmeyen Demirci'ye verdiği yanıt hayat dersi niteliğindeydi. İclal hoca, sınav sonuçları açıklandığında "1" almasına itiraz etmeyen Senai Demirci'ye "Evladım, hakkını aramayacaksan niye matematik öğreniyorsun" dedi.

"Matematik öğreniyoruz. Herkesin korktuğu bir şey matematik. Ama benim, İclal diye bir öğretmenim var. Bize matematiği o öğretiyor. Genç, güzel... Öğretmesi de güzel bir hanım.

Ben 1. sınavdan 10 aldım. 2. sınavdan da 10 aldım derken, tam karne öncesi 3. sınavın sonuçlarını okuyor İclal hocam. Sınıfta 9 alan yok, 8 alan yok. 7'ye biraz yaklaşan var ama benim 2 matematik sınavımın sonucu da 10. Sıra bana geldi notları okurken, ayağa kalktım. '1' dedi İclal hocam. 'Peki' dedim oturdum yerime hesap ettim. 10+10+1, 21 bölü 3 eşittir 7. Tamam yine de sınıfın en iyisiyim. Karnemde zayıf gelmiyor. Notların okunması bittikten sonra İclal hoca sordu: Notuna itiraz eden var mı?

Duymadım, yani şimdi duyduğumu hatırlıyorum. Ben başımı bile kaldırmadım. Sonra, 'Senai' dedi 'Sen itiraz ediyor musun? Allah'ım yüzüm kızardı. İclal hocaya nasıl itiraz edilir. Bana göre demek ki 1'lik yapmışım ben. Sonra geldi, 'Evladım' dedi 'hakkını aramayacaksan niye matematik öğreniyorsun?'"